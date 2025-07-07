Размер денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения составляет 2220 гривен на каждого члена семьи.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье выплачивается украинцам от Управления Верховного комиссара ООН, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках поддержки от ООН, однако имеющим статус ВПЛ. Программа ориентирована прежде всего на лиц, вынужденных покинуть свое постоянное местожительство из-за боевых действий и ныне находящихся в статусе ВПЛ.

Особое внимание в рамках проекта уделено пожилым людям. Приоритет в оказании помощи предоставляется пенсионерам, чей размер ежемесячной пенсии составляет менее 3 000 гривен.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Запорожье могут перемещенные лица со всей территории Украины.

Размер пособия составляет 2220 гривен на каждого члена семьи. Выплата производится ежемесячно в течение трех месяцев подряд. Таким образом семья может получить стабильную финансовую поддержку для покрытия базовых потребностей в период адаптации к новым условиям жизни.

Еще одна немаловажная инициатива реализуется в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины. Всемирная продовольственная программа ООН направлена ​​на поддержку внутри перемещенных лиц, данные которых уже внесены в официальную базу данных Минсоцполитики.

Приоритет предоставляется семьям, вынужденным покинуть дома в прифронтовых районах или вернувшимся к освобожденным территориям. Это домохозяйства, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и имеют ограниченный доступ к стабильному доходу. В сложное время даже небольшая финансовая поддержка может облегчить жизнь семьи, помочь справиться с расходами на питание, жилье или лекарства.

Размер финансовой выплаты в рамках этой программы также составляет 2220 гривен на каждого члена семьи. Выплаты производятся ежемесячно, в течение трех месяцев. В то же время установлены ограничения — предоставляется не более трех человек из одного домохозяйства.

Как воспользоваться

Для участия в любой из этих программ важно соответствовать критериям и при необходимости подать заявку через официальные каналы. Участников призывают обращаться в местные центры социальной защиты населения, гуманитарные штабы, волонтерские организации или непосредственно в представительства международных гуманитарных миссий в Украине.

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