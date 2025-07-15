Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется украинской благотворительной организацией Каритас Украина, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.
Это направление направлено на комплексную поддержку жителей Запорожской области (кроме города Запорожья), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и срочно нуждаются в профессиональном вмешательстве, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.
Получить денежную помощь для пенсионеров в Запорожье могут жители общин, у которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 6318 гривен и принадлежат к категориям уязвимого населения. Все запросы рассматриваются индивидуально командой кейс-менеджеров с учетом конкретной проблематики и возможных путей ее решения.
В рамках кейс-менеджмента предусмотрены следующие виды содействия:
- поддержка в оформлении личных документов, документов на недвижимость, земельные участки и другие важные юридические бумаги
- содействие с оформлением социальных выплат, включая поддержку для внутренне перемещенных лиц, перерасчет пенсий, назначение субсидий и другие государственные программы
- оформление соответствующих статусов – внутренне перемещенного лица, участника боевых действий, многодетного семейства, пенсионного удостоверения и т.п.
- денежная помощь для пенсионеров в Запорожье на защиту — предоставляется исключительно в сочетании с кейс-менеджментом как инструмент предотвращения или уменьшения кризисной ситуации в жизни
Программой могут воспользоваться лица, относящиеся к следующим категориям:
- люди с инвалидностью I–II группы, а также те, кто имеет инвалидность с детства
- с тяжелыми или хроническими заболеваниями
- одинокие пожилые люди (от 55 лет), не имеющие поддержки со стороны родственников
- одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей
- многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
- беременные женщины и матери с детьми младше трех лет
К дополнительным категориям уязвимости относятся также:
- малообеспеченные семейства
- украинцы или семьи без стабильного источника дохода
- пострадавшие от насилия
- лица, потерявшие жилье из-за боевых действий
- бездомные
- семьи пропавших без вести
- украинцы, нуждающиеся в социальных услугах, но не имеющие доступа к ним.
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