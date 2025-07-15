Получить пособие для пенсионеров в Запорожье могут жители общин, у которых среднемесячный доход соответствует определенному уровню.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется украинской благотворительной организацией Каритас Украина, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.

Это направление направлено на комплексную поддержку жителей Запорожской области (кроме города Запорожья), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и срочно нуждаются в профессиональном вмешательстве, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Запорожье могут жители общин, у которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 6318 гривен и принадлежат к категориям уязвимого населения. Все запросы рассматриваются индивидуально командой кейс-менеджеров с учетом конкретной проблематики и возможных путей ее решения.

В рамках кейс-менеджмента предусмотрены следующие виды содействия:

поддержка в оформлении личных документов, документов на недвижимость, земельные участки и другие важные юридические бумаги

содействие с оформлением социальных выплат, включая поддержку для внутренне перемещенных лиц, перерасчет пенсий, назначение субсидий и другие государственные программы

оформление соответствующих статусов – внутренне перемещенного лица, участника боевых действий, многодетного семейства, пенсионного удостоверения и т.п.

денежная помощь для пенсионеров в Запорожье на защиту — предоставляется исключительно в сочетании с кейс-менеджментом как инструмент предотвращения или уменьшения кризисной ситуации в жизни

Программой могут воспользоваться лица, относящиеся к следующим категориям:

люди с инвалидностью I–II группы, а также те, кто имеет инвалидность с детства

с тяжелыми или хроническими заболеваниями

одинокие пожилые люди (от 55 лет), не имеющие поддержки со стороны родственников

одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей

многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей

беременные женщины и матери с детьми младше трех лет

К дополнительным категориям уязвимости относятся также:

малообеспеченные семейства

украинцы или семьи без стабильного источника дохода

пострадавшие от насилия

лица, потерявшие жилье из-за боевых действий

бездомные

семьи пропавших без вести

украинцы, нуждающиеся в социальных услугах, но не имеющие доступа к ним.

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