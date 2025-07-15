Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області надається благодійною організацією Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації Карітас.

Проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні", який реалізується Карітасом України спільно з Карітасом Запоріжжя, має на меті надати комплексну підтримку тим, хто постраждав унаслідок збройної агресії.

Головна мета проєкту — допомогти людям, які втратили житло або зазнали серйозних збитків, відновити гідні умови для життя. Проєкт також спрямований на покращення побутових умов та створення тимчасових можливостей для працевлаштування.

Передбачено такі види гуманітарної допомоги пенсіонерам у Запорізькій області:

Надання підтримки у вигляді проведення нескладних ремонтів у житлових приміщеннях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Це дозволяє людям повернутись до своїх осель, які стали непридатними для проживання.

Комплекти для аварійного укриття — тимчасові рішення, що забезпечують базову безпеку та захист від погодних умов для тих, хто залишився без житла або перебуває у надзвичайних умовах.

Гігієнічні набори, адаптовані під потреби різних категорій населення: чоловіків, жінок, дітей, а також осіб із інвалідністю чи іншими особливими потребами. Ця гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області забезпечує базову гігієну в умовах обмеженого доступу до ресурсів.

Фінансова підтримка у вигляді виплат за виконання тимчасових робіт. Це не лише джерело доходу для постраждалих, а й можливість залучення до корисної діяльності, яка має соціальне значення.

Якщо ви потребуєте допомоги або хочете дізнатися більше про участь у програмі, звертайтеся за консультацією за номером інформаційної лінії. Дзвінки приймаються у робочі дні з 09:30 до 16:00.

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