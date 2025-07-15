Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области оказывается благотворительной организацией Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте организации Каритас.

Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", который реализуется Каритасом Украины совместно с Каритасом Запорожья, имеет целью оказать комплексную поддержку пострадавшим в результате вооруженной агрессии.

Главная цель проекта — помочь людям, которые потеряли жилье или понесли серьезные убытки, восстановить достойные условия для жизни. Проект направлен на улучшение бытовых условий и создание временных возможностей для трудоустройства.

Предусмотрены следующие виды гуманитарной помощи пенсионерам в Запорожской области:

Оказание поддержки в виде проведения несложных ремонтов в жилых помещениях, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Это позволяет людям вернуться в свои дома, которые стали непригодными для проживания.

Комплекты для аварийного укрытия – временные решения, обеспечивающие базовую безопасность и защиту от погодных условий для оставшихся без жилья или находящихся в чрезвычайных условиях.

Гигиенические наборы, адаптированные к потребностям разных категорий населения: мужчин, женщин, детей, а также лиц с инвалидностью или другими особыми потребностями. Эта гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области обеспечивает базовую гигиену в условиях ограниченного доступа к ресурсам.

Финансовая поддержка посредством выплат за выполнение временных работ. Это не только источник дохода для пострадавших, но и возможность привлечения к полезной деятельности, которая имеет социальное значение.

Если вы нуждаетесь в помощи или хотите узнать больше об участии в программе, обращайтесь за консультацией по номеру информационной линии. Звонки принимаются в рабочие дни с 09.30 до 16.00.

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