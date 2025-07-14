Для отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі передбачена реєстрація на виплати, які надаватимуться на тримісячний період.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі виплачується від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.

Для отримання передбачена реєстрація на виплати, які надаватимуться на тримісячний період.

Організатори програми наголошують, що реєстрація у ній відкрита лише для вразливих категорій громадян, які справді потребують фінансової підтримки. Право на допомогу мають особи, які змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), що перебувають у новому місці понад шість місяців і не брали участь у програмах допомоги з інших організацій протягом останніх трьох місяців;

ВПО, що повернулися з інших регіонів за останні шість місяців та не отримували фінансову підтримку з подібних організацій у попередні три місяці;

біженці, що прибули в Україну після вимушеного виїзду, але не отримували допомоги останні три місяці.

Водночас грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі також може бути надана тим, хто не відповідає усім вищезазначеним умовам, якщо:

у родині складне фінансове становище, і дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 5,4 тисяч гривень;

сім’я неповна, у ній є діти віком до 18 років або особи від 55 років;

громадяни віком від 55 років самостійно виховують неповнолітніх дітей;

у домогосподарстві є люди з тяжкими хворобами або інвалідністю.

Згідно з умовами програми, кожен заявник із низьким доходом може отримати грошову допомогу у сумі 10 800 гривень, яка буде виплачена одноразово за тримісячний період — по 3 600 гривень на місяць. Ця сума базується на мінімальному споживчому кошику.

Для участі в програмі потрібно попередньо записатися, заповнивши спеціальну анкету. Після реєстрації громадяни отримають дзвінок від працівників пункту збору даних, які повідомлять дату та час індивідуального прийому. Прийом відбуватиметься за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 19А.

Ця грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі дає змогу найбільш уразливим верствам населення отримати необхідну фінансову підтримку в складних життєвих обставинах.

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