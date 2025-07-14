Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье выплачивается от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.
Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.
Для получения предусмотрена регистрация на выплаты, предоставляемые на трехмесячный период.
Организаторы программы отмечают, что регистрация в ней открыта только для уязвимых категорий граждан, действительно нуждающихся в финансовой поддержке. Право на нее имеют лица, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, в частности:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), находящиеся в новом месте более шести месяцев и не участвовавших в программах поддкржки других организаций в течение последних трех месяцев;
- ВПЛ, которые вернулись из других регионов за последние шесть месяцев и не получали финансовую поддержку из подобных организаций в предыдущие три месяца;
- Прибывшие в Украину беженцы после вынужденного выезда, но не получавшие помощи последние три месяца.
В то же время, денежная помощь для пенсионеров в Запорожье также может быть предоставлена тем, кто не отвечает всем вышеупомянутым условиям, если:
- в семье сложное финансовое положение, и доход на одного члена домохозяйства не превышает 5,4 тысячи гривен;
- семья неполная, в ней есть дети до 18 лет или лица от 55 лет;
- граждане от 55 лет самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;
- в домохозяйстве есть люди с тяжелыми болезнями или инвалидностью.
Согласно условиям программы каждый заявитель с низким доходом может получить денежную помощь в сумме 10 800 гривен, которая будет выплачена единовременно за трехмесячный период — по 3 600 гривен. Эта сумма базируется на минимальной потребительской корзине.
Для участия в программе следует предварительно записаться, заполнив специальную анкету. После регистрации граждане получат звонок от работников пункта сбора данных, сообщающих дату и время индивидуального приема. Прием будет происходить по адресу: Запорожье, бульвар Центральный, 19А
Эта денежная помощь для пенсионеров в Запорожье позволяет наиболее уязвимым слоям населения получить необходимую финансовую поддержку в сложных жизненных обстоятельствах.
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