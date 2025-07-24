Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье запланирована только в один день.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются только для тех, кто прошел регистрацию и отвечает критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Об открытии новой регистрации было объявлено в Телеграмм-канале фонда «Джерело Єдності».

Фонд «Джерело Єдності» открыл регистрацию на получение гуманитарной помощи для представителей уязвимых категорий населения. В частности, подать заявку могут люди с инвалидностью, внутренне перемещенные, многодетные семьи, а также малообеспеченные граждане.

Получить поддержку могут те, кто уже зарегистрирован, но не получал гуманитарной поддержки в течение мая, июня или июля.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье запланирована на пятницу, 25 июля. Пункт выдачи будет работать с десяти до двенадцати часов по адресу: бульвар Отечественный, дом пять, в Шевченковском районе.

Всех, кто отвечает критериям, просят заранее проверить свою регистрацию в базе фонда и по возможности сообщить другим, кто также нуждается в поддержке.

Подчеркнем, организация «Джерело Єдності» — это благотворительная организация, которая занимается оказанием помощи гражданским жителям Запорожья, в частности, пострадавшим в результате боевых действий, вынужденным переселенцам и другим уязвимым слоям населения. Фонд был создан на базе волонтерской инициативы и сосредотачивается на обеспечении бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и гигиеническим наборам, а также другой необходимой помощи.

Целью организации является эффективное использование ресурсов для помощи нуждающимся.

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