У рамках проєкту гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Запоріжжі кваліфіковані соціальні працівники Карітасу здійснюють регулярні візити до підопічних.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Запоріжжі надається благодійною організацією "Карітас" в рамках проєкту "Домашня опіка", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Карітас України вже багато років реалізує один із найважливіших напрямів своєї діяльності — програму домашньої опіки. Її мета — надати всебічну соціальну, психологічну та побутову підтримку людям літнього віку, які опинилися в складних життєвих обставинах і належать до соціально вразливих категорій населення.

Домашня опіка — це не просто допомога, це вияв людяності, уваги та турботи про тих, хто залишився наодинці з труднощами старості.

У рамках проєкту гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Запоріжжі кваліфіковані соціальні працівники Карітасу здійснюють регулярні візити до підопічних, забезпечуючи їх базовими послугами життєвої необхідності, а також створюючи атмосферу підтримки й гідного ставлення.

Основні напрямки допомоги:

Проведення гігієнічних процедур, допомога в особистому догляді, переодягання, заміна постільної білизни та забезпечення відповідними засобами гігієни.

Навчання основним навичкам самообслуговування для збереження максимальної незалежності в побуті.

Виклик лікаря додому, супровід до медичних установ, придбання медикаментів згідно з рекомендаціями фахівців.

Побутова допомога: прибирання оселі, прання, прасування одягу, приготування їжі.

Супровід до соціальних служб, державних або комунальних закладів.

Безкоштовна оренда реабілітаційного обладнання: інвалідні візки, протипролежневі матраци, туалетні стільці, милиці, спеціалізовані палиці тощо.

Організація дозвілля: читання, спілкування, прогулянки на свіжому повітрі, підтримка емоційного стану.

Духовна підтримка (на запит підопічного): спілкування зі священнослужителем, молитва, душевна розмова.

Працівники Карітасу також надають інформаційні консультації родичам літніх людей, навчають базовим навичкам догляду та інформують про можливості підтримки. Це дозволяє родинам краще зрозуміти потреби своїх близьких та організувати для них більш комфортне середовище.

Періодичність і обсяг послуг гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Запоріжжі визначаються індивідуально — відповідно до потреб людини, її фізичного стану та рівня рухової активності. Кожен отримувач допомоги має свій персональний план догляду, який адаптується залежно від змін у стані здоров’я чи побутової ситуації.

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