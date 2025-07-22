В рамках проекта гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье квалифицированные социальные работники Каритаса осуществляют регулярные визиты в подопечные.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье предоставляется благотворительной организацией "Каритас" в рамках проекта "Домашняя опека", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Каритас уже много лет реализует одно из важнейших направлений своей деятельности — программу домашней опеки. Ее цель — оказать всестороннюю социальную, психологическую и бытовую поддержку пожилым людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и относятся к социально уязвимым категориям населения.

Домашняя опека — это не просто помощь, это проявление человечности, внимания и заботы о оставшихся наедине с трудностями старости.

В рамках проекта гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье квалифицированные социальные работники Каритаса осуществляют регулярные визиты к подопечным, обеспечивая их базовыми услугами жизненной необходимости, а также создавая атмосферу поддержки и достойного отношения.

Основные направления:

Проведение гигиенических процедур, содействие в личном уходе, переодевание, замена постельного белья и обеспечение соответствующими средствами гигиены.

Обучение основным навыкам самообслуживания для сохранения максимальной независимости в быту.

Вызов врача на дом, сопровождение в медицинские учреждения, приобретение медикаментов согласно рекомендациям специалистов.

Бытовая: уборка дома, стирка, утюжка одежды, приготовление пищи.

Сопровождение в социальные службы, государственные или коммунальные учреждения.

Бесплатная аренда реабилитационного оборудования: инвалидные коляски, противопролежневые матрасы, туалетные стулья, костыли, специализированные палки и т.д.

Организация досуга: чтение, общение, прогулки на свежем воздухе, поддержание эмоционального состояния.

Духовная поддержка (по запросу подопечного): общение со священнослужителем, молитва, душевный разговор.

Работники Каритаса также предоставляют информационные консультации родственникам пожилых людей, обучают базовым навыкам ухода и информируют о возможности поддержки. Это позволяет семьям лучше понять потребности своих близких и организовать для них более комфортную среду.

Периодичность и объем услуг гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье определяются индивидуально - в соответствии с потребностями человека, его физического состояния и уровня двигательной активности. Каждый получатель имеет свой персональный план по уходу, который адаптируется в зависимости от изменений в состоянии здоровья или бытовой ситуации.

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