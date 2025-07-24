Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Запорізькій області спрямована людям, які проживають у окремих громадах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Запорізькій області видається благодійним фондом «Посмішка ЮА», проте підтримку можна отримати лише в окремих громадах, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрив фонд на своїй сторінці в Фейсбук.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» повідомляє про проведення роздачі продуктових наборів, які надаються в межах гуманітарної підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Запорізькій області спрямована людям, які проживають у громадах, що найбільше постраждали від наслідків війни.

Роздача триватиме до 25 липня включно.

Громади, в яких триватиме роздача гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Запорізькій області:

Гуляйпільська (Пологівський район): місто Гуляйполе, села Успенівка та Зелене.

Комишуваська: селище Комишуваха, село Новояковлівка.

Преображенська: села Микільське та Омельник.

Біленьківська: села Лисогірка та Мар’ївка.

Воздвижівська: Долинка, Верхня Терса, Воздвижівка, Добропілля.

Новомиколаївська: села Зелене, Трудове, Підгірне, Веселий Гай, Новомиколаївка, Терсянка, Новоіванівка, Сторчове, Софіївка.

Степненська: Наталівка, Степне, Шевченківське, Лежине.

Для кожної громади встановлено окремий графік видачі, тому закликаємо всіх мешканців слідкувати за актуальною інформацією у соціальних мережах своїх громад. Там публікуються точні адреси, дати та час, коли відбувається роздача допомоги.

Зручний перелік посилань на офіційні сайти та соціальні мережі громад доступний за адресою.

Ця ініціатива реалізується в партнерстві між Всесвітньою продовольчою програмою ООН та благодійним фондом «Посмішка ЮА», з метою підтримки жителів громад у складний період.

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