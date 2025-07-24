Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области выдается благотворительным фондом «Посмішка ЮА», однако поддержку можно получить только в отдельных общинах, сообщает Politeka.net.
Об этом раскрыл фонд на своей странице в Фейсбуке.
Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» сообщает о проведении раздачи продуктовых наборов, предоставляемых в рамках гуманитарной поддержки Всемирной продовольственной программы ООН. Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области направлена людям, проживающим в общинах, наиболее пострадавших от последствий войны.
Раздача будет продолжаться до 25 июля включительно.
Общества, в которых будет продолжаться раздача гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области:
- Гуляйпольская (Пологовский район): город Гуляйполе, села Успеновка и Зеленое.
- Камышевская: поселок Камышеваха, село Новояковловка.
- Преображенская: села Никольское и Омельник.
- Беленьковская: села Лысогорка и Марьевка.
- Воздвиженская: Долинка, Верхняя Терса, Воздвиженка, Доброполье.
- Новониколаевская: села Зеленое, Трудовое, Подгорное, Веселый Гай, Новониколаевка, Терсянка, Новоивановка, Сторчево, Софиевка.
- Степненская: Натальевка, Степное, Шевченковское, Лежин.
Для каждого общества установлен отдельный график выдачи, поэтому призываем всех жителей следить за актуальной информацией в социальных сетях своих общин. Там публикуются точные адреса, даты и время раздачи помощи.
Удобный список ссылок на официальные сайты и социальные сети общин доступен по адресу.
Эта инициатива реализуется в партнерстве между Всемирной продовольственной программой ООН и благотворительным фондом «Улыбка ЮА» с целью поддержки жителей в сложный период.
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