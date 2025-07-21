Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на підтримку вразливих категорій громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Про це інформують представники організації через офіційний канал у Telegram.

Програма спрямована на підтримку вразливих категорій громадян, зокрема пенсіонерів і внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни.

Хто може отримати допомогу

Право на участь у програмі мають такі категорії громадян:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), що перебувають у Запоріжжі понад 6 місяців та не отримували допомогу з інших організацій протягом останніх 3 місяців.

ВПО, що нещодавно повернулися з інших регіонів України та також не брали участі в інших програмах допомоги останні 3 місяці.

Біженці, що повернулися з-за кордону після початку повномасштабної війни, і не отримували аналогічної підтримки протягом трьох місяців.

Також зареєструватися можуть особи, які не повністю відповідають основним умовам, але перебувають у складному життєвому становищі. Зокрема:

Домогосподарства з низьким доходом: не більше 5 400 грн на одну особу.

Неповні сім’ї, де є діти до 18 років або особи віком від 55 років.

Особи від 55 років, які виховують неповнолітніх дітей самостійно.

Родини, у складі яких є люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі

Учасники програми отримають грошову допомогу в розмірі 10 800 грн на одну особу. Виплата охоплює три місяці підтримки — по 3 600 грн щомісяця. Сума визначена на основі мінімального прожиткового кошика для базових потреб.

Для участі у програмі необхідно:

Заповнити анкету — спеціальну реєстраційну форму.

Очікувати дзвінка від працівника пункту збору даних.

Отримати інформацію про дату та час особистого прийому.

Прийом проводиться за адресою: бульвар Центральний, 19А.

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