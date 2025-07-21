Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье направлена на поддержку уязвимых категорий граждан.

Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье предоставляется от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Об этом информируют представители организации по официальному каналу в Telegram.

Программа направлена на поддержку уязвимых категорий граждан , в том числе пенсионеров и внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате войны.

Кто может получить помощь

Право на участие в программе имеют следующие категории граждан:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), которые находятся в Запорожье свыше 6 месяцев и не получали пособия из других организаций в течение последних 3 месяцев.

ВТО, недавно вернувшиеся из других регионов Украины, а также не участвовавших в других программах помощи последние 3 месяца.

Вернувшиеся из-за рубежа после начала полномасштабной войны беженцы и не получали аналогичной поддержки в течение трех месяцев.

Также зарегистрироваться могут лица, полностью соответствующие основным условиям, но находящиеся в сложном жизненном положении.

Домохозяйства с низким доходом: не более 5400 грн на одного человека.

Неполные семьи, где есть дети до 18 лет или лица от 55 лет.

Лица от 55 лет, воспитывающие несовершеннолетних детей самостоятельно.

Семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Запорожье

Участники программы получат денежную помощь в размере 10 800 грн. на одного человека. Выплата включает три месяца поддержки — по 3 600 грн ежемесячно. Сумма определена на основе минимальной прожиточной корзины для базовых нужд.

Для участия в программе необходимо:

Заполнить анкету – специальную регистрационную форму.

Ожидать вызова от работника пункта сбора данных.

Получить информацию о дате и времени личного приема.

Прием производится по адресу: бульвар Центральный, 19А.

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