Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье предоставляется от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.
Об этом информируют представители организации по официальному каналу в Telegram.
Программа направлена на поддержку уязвимых категорий граждан , в том числе пенсионеров и внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате войны.
Кто может получить помощь
Право на участие в программе имеют следующие категории граждан:
- Внутри перемещенные лица (ВПЛ), которые находятся в Запорожье свыше 6 месяцев и не получали пособия из других организаций в течение последних 3 месяцев.
- ВТО, недавно вернувшиеся из других регионов Украины, а также не участвовавших в других программах помощи последние 3 месяца.
- Вернувшиеся из-за рубежа после начала полномасштабной войны беженцы и не получали аналогичной поддержки в течение трех месяцев.
Также зарегистрироваться могут лица, полностью соответствующие основным условиям, но находящиеся в сложном жизненном положении.
- Домохозяйства с низким доходом: не более 5400 грн на одного человека.
- Неполные семьи, где есть дети до 18 лет или лица от 55 лет.
- Лица от 55 лет, воспитывающие несовершеннолетних детей самостоятельно.
- Семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
Размер денежной помощи для пенсионеров в Запорожье
Участники программы получат денежную помощь в размере 10 800 грн. на одного человека. Выплата включает три месяца поддержки — по 3 600 грн ежемесячно. Сумма определена на основе минимальной прожиточной корзины для базовых нужд.
Для участия в программе необходимо:
- Заполнить анкету – специальную регистрационную форму.
- Ожидать вызова от работника пункта сбора данных.
- Получить информацию о дате и времени личного приема.
Прием производится по адресу: бульвар Центральный, 19А.
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