Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области будут раздавать в нескольких районах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области коснется всего нескольких общин, поэтому важно знать, где именно состоится раздача, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице в Фейсбуке благотворительного фонда «Посмішка ЮА».

Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» информирует жителей Запорожской области о раздаче продуктовых наборов, организованной в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций.

С 7 по 8 августа 2025 года гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов будет выдаваться. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области будут раздавать в нескольких районах.

Запланирована раздача для жителей Петро-Михайловского территориального общества, а именно в таких населенных пунктах: село Днепровка, село Петро-Михайловка, село Терновка и село Гнаровское.

Также бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области получат жители Ореховской общины в Пологовском районе, в частности города Орехов.

Кроме того, выдача состоится и в Михайло-Лукашевском территориальном обществе. Продуктовые наборы там получат жители таких сел: Привольное, Максимовка, Антоновка, Андриановка и Михайло-Лукашево.

Точную информацию об адресах пунктов выдачи, часах работы и других деталях организаторы призывают уточнять в социальных сетях ваших общин. Официальные страницы местных сообществ размещены на сайте Запорожской областной военной администрации.

В случае возникновения вопросов или потребности в уточнениях, обращайтесь по телефонам горячей линии: номер мобильного телефона благотворительного фонда «Посмішка ЮА»— ноль пятьдесят ноль четыреста шестьдесят двадцать два сорок номер Всемирной продовольственной программы — ноль восемьсот шестьсот сто двадцать два

Гуманитарная помощь предоставлена в рамках партнерства между Всемирной продовольственной программой ООН и благотворительной организацией «Посмішка ЮА». Все желающие, отвечающие критериям, призываются воспользоваться этой возможностью и своевременно явиться в пункты раздачи.

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