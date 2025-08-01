Українці мають право отримати одразу кілька доплат для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 серпня.

Українці зможуть скористатися можливістю отримати одразу декілька видів доплат для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 серпня, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, йдеться про вікову надбавку, фінансову підтримку до Дня Незалежності, а також спеціальні доплати для громадян, які мають почесне звання донора України.

Одним із найважливіших видів державної підтримки для людей похилого віку у серпні є вікова надбавка. Її отримають ті пенсіонери, яким у серпні виповниться 70, 75 або 80 років. Основна умова для нарахування полягає в тому, що розмір основної пенсійної виплати не повинен перевищувати встановлену межу — 10 340,35 гривні. Це обмеження запроваджене для забезпечення справедливого розподілу допомоги тим, хто справді її потребує.

Розміри вікових надбавок різняться:

Тим особам, які досягли 70 років, але ще не перетнули 75-річний поріг, держава виплачуватиме щомісяця до 300 гривень додатково до основної пенсії.

Громадяни, які святкують 75-річчя та ще не досягли 80 років, можуть розраховувати на щомісячну прибавку в межах 456 гривень.

А ті, кому вже виповнилось 80 років і більше, отримають найбільшу вікову доплату — до 570 гривень щомісячно.

Ці доплати для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 серпня здійснюються автоматично, за умови, що особа перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду України. Таким пенсіонерам не потрібно подавати жодних додаткових заяв чи довідок — усі виплати нараховуються в автоматичному режимі згідно з базою даних.

Окремі категорії пенсіонерів також мають право на отримання одноразової грошової допомоги, приуроченої до державного свята — Дня Незалежності України. Ця виплата буде нараховуватись у серпні 2025 року та становитиме від 450 гривень до 3 100 гривень, залежно від соціального статусу та конкретної категорії одержувача.

Як і у випадку з віковою, для більшості пенсіонерів, які вже перебувають на обліку у системі Пенсійного фонду, ця допомога буде нарахована автоматично. Але якщо людина з якихось причин не оформлена у Пенсійному фонді як одержувач пенсії або щомісячної грошової допомоги, їй доведеться самостійно звернутись до органів ПФУ із письмовою заявою та необхідними документами.

Ще однією категорією громадян, яка має право на доплати для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 серпня, є почесні донори України. Це ті люди, які безоплатно здавали кров або плазму в значних об’ємах, згідно з чинними нормативами. А саме — щонайменше 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми.

Згідно із соціальними стандартами на 2025 рік, розмір прожиткового мінімуму встановлено на рівні 2 920 грн. Саме ця цифра є базовою для обчислення надбавки для почесних донорів. Доплата становить 10 відсотків від зазначеного показника, отже, почесні донори мають право на щомісячну доплату в розмірі 292 грн.

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