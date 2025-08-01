Украинцы вправе получить сразу несколько доплат для пенсионеров в Запорожье с 1 августа.

Украинцы смогут воспользоваться возможностью получить несколько видов доплат для пенсионеров в Запорожье с 1 августа, сообщает Politeka.net.

В частности, речь идет о возрастной надбавке, финансовой поддержке ко Дню Независимости, а также специальных доплатах для граждан, имеющих почетное звание донора Украины.

Одним из важнейших видов государственной поддержки для пожилых людей в августе является возрастная надбавка. Ее получат те люди, которым в августе исполнится 70, 75 или 80 лет. Основное условие для начисления состоит в том, что размер основной пенсионной выплаты не должен превышать установленный предел – 10 340,35 гривны. Это ограничение введено для обеспечения справедливого распределения помощи тем, кто действительно в ней нуждается.

Размеры возрастных надбавок разнятся:

Тем, кто достиг 70 лет, но еще не пересек 75-летний порог, государство будет выплачивать ежемесячно до 300 гривен дополнительно к основной пенсии.

Граждане, празднующие 75-летие и еще не достигшие 80 лет, могут рассчитывать на ежемесячную прибавку в пределах 456 гривен.

А те, кому уже исполнилось 80 лет и больше, получат наибольшую возрастную доплату – до 570 гривен ежемесячно.

Эти доплаты для пенсионеров в Запорожье с 1 августа производятся автоматически, при условии, что лицо состоит на учете в органах Пенсионного фонда Украины. Таким пенсионерам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений или справок – все выплаты начисляются в автоматическом режиме согласно базе данных.

Отдельные категории пенсионеров также имеют право на получение единовременного пособия, приуроченного к государственному празднику — Дню Независимости Украины. Эта выплата будет начисляться в августе 2025 года и составит от 450 до 3100 гривен, в зависимости от социального статуса и конкретной категории получателя.

Как и в случае с возрастным, для большинства украинцев, уже состоящих на учете в системе ПФУ, эта помощь будет начислена автоматически. Но если человек по каким-либо причинам не оформлен в Пенсионном фонде в качестве получателя пенсии или ежемесячного пособия, ему придется самостоятельно обратиться в органы ПФУ с письменным заявлением и необходимыми документами.

Еще одной категорией граждан, имеющей право на доплаты для пенсионеров в Запорожье с 1 августа, есть почетные доноры Украины. Это те люди, которые бесплатно сдавали кровь или плазму в значительных объемах, согласно действующим нормативам. А именно – по меньшей мере 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы.

Согласно социальным стандартам на 2025 год, размер прожиточного минимума установлен на уровне 2 920 грн. Именно эта цифра является базовой для исчисления надбавки для почетных доноров.

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