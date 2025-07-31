Організація надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, однак роздача не є щоденною.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати, звернувшись до фонду «Посмішка ЮА», проте роздача відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» продовжує реалізовувати масштабні гуманітарні програми, спрямовані на підтримку вразливих категорій населення.

Організація надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, однак роздача не є щоденною. Інформацію про дати та місця видачі гуманітарної допомоги організація публікує на офіційному сайті, а також на своїх сторінках у соціальних мережах. Рекомендується стежити за оновленнями, аби не пропустити можливість отримати підтримку.

Метою діяльності організації є забезпечення базових потреб тих, хто опинився у складних життєвих обставинах — через війну, втрату домівки, доходів чи засобів до існування.

Напрямки допомоги, які охоплює «Посмішка ЮА»:

Роздача безкоштовних продуктів ВПО та пенсіонерам, які залишилися без джерел доходу внаслідок бойових дій;

Забезпечення родин, що пережили евакуацію або втратили житло, теплими речами та предметами першої необхідності;

Допомога побутовими товарами — засобами гігієни, дитячим приладдям, товарами для догляду за людьми похилого віку;

Оперативне реагування на надзвичайні ситуації шляхом надання питної води, продуктів, одягу, ковдр та інших речей першої потреби.

Фонд тісно співпрацює з міжнародними благодійними партнерами, громадами та волонтерами, що дозволяє забезпечити допомогу великій кількості нужденних.

Варто зазначити, що про дати та місце нових роздач гуманітарних наборів, фонд повідомляє на своїх сторінках в соцмережах.

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