Организация предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача не ежедневна.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить, обратившись в фонд ««Посмішка ЮА», однако раздача происходит не каждый день, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» продолжает реализовывать масштабные гуманитарные программы, направленные на поддержку уязвимых категорий населения.

Организация предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача не является ежедневной. Информацию о датах и местах выдачи гуманитарной помощи организация публикует на официальном сайте, а также на своих страницах в социальных сетях. Рекомендуется следить за обновлениями, чтобы не упустить возможность получить поддержку.

Целью деятельности организации является обеспечение базовых потребностей тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах — из-за войны войны, потери дома, доходов или средств к существованию.

Направления помощи, охватываемые «Посмішкой ЮА»:

Раздача бесплатных продуктов ВПЛ и пенсионерам, оставшимся без источников дохода в результате боевых действий;

Обеспечение семей, переживших эвакуацию или лишившихся жилья, теплыми вещами и предметами первой необходимости;

Помощь бытовыми товарами — средствами гигиены, детскими принадлежностями, товарами по уходу за пожилыми людьми;

Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации путем предоставления питьевой воды, продуктов, одежды, одеял и других вещей первой необходимости.

Фонд тесно сотрудничает с международными благотворительными партнерами, общинами и волонтерами, что позволяет обеспечить помощь большому количеству нуждающихся.

Следует отметить, что о датах и месте новых раздач гуманитарных наборов фонд сообщает на своих страницах в соцсетях.

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