Українців попередили, кому необхідно звертатися повторно за призначенням субсидії для пенсіонерів в Запоріжжі з 1 серпня.

Субсидія для пенсіонерів в Запоріжжі з 1 серпня продовжить надаватись проте частині українців необхідно звертатися повторно за призначенням допомоги, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали в ПФУ.

Триває неопалювальний сезон, який завершиться 1 жовтня. Громадяни повинні звернутися за призначенням житлової субсидія для пенсіонерів в Запоріжжі з 1 серпня, особливо якщо відбулися зміни у складі домогосподарства або в майновому стані членів родини.

Органи Пенсійного фонду України нині визначають право на отримання субсидій на весь період до 30 квітня 2026 року. Ті отримувачі, які вже користувалися субсидією в попередній період і в яких не змінилися життєві обставини, можуть не подавати нових документів — виплату їм буде призначено автоматично. Це стосується випадків, коли у домогосподарства відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги, а дані про дохід та склад родини залишились без змін.

Однак є низка ситуацій, коли призначення субсидії потребує повторного звернення. Зокрема, нова заява та декларація на субсидії для пенсіонерів в Запоріжжі з 1 серпня потрібні у таких випадках:

у домогосподарстві зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

родина орендує житло і самостійно сплачує комунальні послуги;

кількість зареєстрованих осіб перевищує фактичну кількість мешканців;

заявник звертається за допомогою на придбання твердого чи рідкого пічного палива, або скрапленого газу;

раніше субсидія була призначена, але в нульовому розмірі.

Слід пам’ятати: у разі змін у складі родини або матеріальному становищі, отримувачі мають обов’язково повідомити про це протягом 30 днів. У протилежному випадку — надання допомоги може бути припинене або перераховане.

Якщо звернення за субсидією відбувається не з початку неопалювального періоду, при її призначенні враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю, який йде перед місяцем подання заяви.

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