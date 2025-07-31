Украинцев предупредили, кому необходимо обращаться за назначением субсидии для пенсионеров в Запорожье с 1 августа.

Субсидия для пенсионеров в Запорожье с 1 августа продолжит предоставляться, однако части украинцев необходимо обращаться повторно за назначением помощи, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в ПФУ.

Продолжается неотапливаемый сезон, который завершится 1 октября. Граждане должны обратиться за назначением жилищной субсидии для пенсионеров в Запорожье с 1 августа, особенно, если произошли изменения в составе домохозяйства или в имущественном состоянии членов семьи.

Органы Пенсионного фонда Украины определяют право на получение помощи на весь период до 30 апреля 2026 года. Те получатели, которые уже пользовались субсидией в предыдущий период и в которых не изменились жизненные обстоятельства, могут не представлять новые документы — выплата им будет назначена автоматически. Это касается случаев, когда у домохозяйства отсутствует задолженность по жилищно-коммунальным услугам, а данные о доходе и составе семьи остались без изменений.

Однако существует ряд ситуаций, когда назначение помощи требует повторного обращения. В частности, новое заявление и декларация на субсидии для пенсионеров в Запорожье с 1 августа требуются в следующих случаях:

в домохозяйстве зарегистрированы внутриперемещенные лица;

семья арендует жилье и самостоятельно платит коммунальные услуги;

количество зарегистрированных лиц превышает фактическое количество жителей;

заявитель обращается за помощью на приобретение твердого или жидкого печного топлива или сжиженного газа;

ранее поддержка была назначена, но в нулевом размере.

Следует помнить: в случае изменений в составе семьи или материальном положении получатели должны сообщить об этом в течение 30 дней. В противном случае оказание помощи может быть прекращено или перечислено.

Если обращение за поддержкой происходит не с начала неотапливаемого периода, при ее назначении учитываются доходы за два квартала, предшествующие месяцу, идущему перед месяцем подачи заявления.

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