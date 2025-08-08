Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі доповнюється іншими формами підтримки через платформу «Допомагай».

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі надається завдяки співпраці громадської організації «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» з міжнародною структурою Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Подробиці цієї ініціативи опубліковані на сайті організаторів.

Програма орієнтована на осіб літнього віку та родини без дітей дошкільного віку, які потребують тимчасового прихистку тривалістю до трьох тижнів. Крім самого проживання, учасники можуть скористатися правовою та психологічною підтримкою безкоштовно. Для подачі заявки передбачено телефонний зв’язок або онлайн-форму.

Ініціатива покликана створити безпечні умови для адаптації у новому місті.

Згідно з інформацією, розміщеною на ресурсі «Допомагай», доступні два варіанти в приватному секторі. Один — трикімнатне житло з опаленням на газу та повним санвузлом усередині. Інший — будинок на вулиці Печерській із двома кімнатами, де санвузол розташований надворі, а душ — у головному корпусі.

Житло передбачає спільне користування кухнею, інтернетом і пральною технікою. Усі кімнати облаштовані меблями: є ліжка, місця для зберігання речей та основне оснащення. Додатково надається допомога з реєстрацією як ВПО та супровід при оформленні виплат.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі доповнюється іншими формами підтримки через платформу «Допомагай»: медичні послуги, гуманітарна допомога, волонтерська участь.

До слова, у Запоріжжі також доступна робота для пенсіонерів, яка дає змогу обрати графік та посаду відповідно до фізичних можливостей і досвіду.

