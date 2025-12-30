Робота для пенсіонерів в Одесі представлена кількома напрямками, де роботодавці готові навчати новачків і пропонують офіційне працевлаштування, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua оприлюднені вакансії у виробничій, торговельній та сервісній сферах, які можуть зацікавити мешканців міста старшого віку.

Підприємства шукають слюсарів, токарів та операторів ЧПУ з можливістю навчання без попереднього досвіду. Від кандидатів очікують базові технічні знання, уважність до деталей, відповідальність і готовність працювати у команді. Зарплата становить від 25 000 до 30 000 грн, графік — з 7:00 до 15:30, п’ять днів на тиждень.

У сфері роздрібної торгівлі у районах Лиманка та вулиці Архітекторській відкрита вакансія касира з навчанням. Від працівника вимагається ввічливе спілкування з покупцями, точність під час розрахунків та контроль відповідності зважування і маркування товарів. Пропонуються офіційне працевлаштування, зарплата 24 300–25 400 грн та можливість індивідуального графіка.

Також в Одесі шукають продавця за вітрину у Пересипському районі. Вакансія не потребує спеціального досвіду і передбачає навчання. Основні обов’язки — приготування напоїв, викладка товару та доброзичливе обслуговування клієнтів. Оплата праці складає від 24 400 до 25 500 грн.

Таким чином, робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє людям старшого віку залишатися активними, отримувати стабільний дохід та відчувати себе потрібними в місті.

Пенсіонерам радять стежити за новими вакансіями, щоб вчасно отримати пропозиції, що відповідають їхнім навичкам і графіку.

