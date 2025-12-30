Работа для пенсионеров в Одессе представлена ​​несколькими направлениями, где работодатели готовы обучать новичков и предлагают официальное трудоустройство, сообщает Politeka.

На платформе work.ua обнародованы вакансии в производственной, торговой и сервисной сферах, которые могут заинтересовать жителей старшего возраста.

Предприятия ищут слесарей, токарей и операторов ЧПУ с возможностью обучения без опыта. От кандидатов ждут базовые технические знания, внимательность к деталям, ответственность и готовность работать в команде. Зарплата составляет от 25 000 до 30 000 грн, график - с 7:00 до 15:30, пять дней в неделю.

В сфере розничной торговли в районах Лиманка и Архитекторской улицы открыта вакансия кассира с обучением. От работника требуется вежливое общение с покупателями, точность при расчетах и ​​контроль соответствия взвешивания и маркировки товаров. Предлагаются официальное трудоустройство, зарплата 24300–25400 грн и возможность индивидуального графика.

Также в Одессе ищут продавца за витрину в Пересыпском районе. Вакансия не требует специального опыта и предполагает обучение. Основные обязанности – приготовление напитков, выкладка товара и доброжелательное обслуживание клиентов. Оплата труда составляет от 24400 до 25500 грн.

Таким образом, работа для пенсионеров в Одессе позволяет людям постарше оставаться активными, получать стабильный доход и чувствовать себя нужными в городе.

Пенсионерам советуют следить за новыми вакансиями, чтобы вовремя получить предложения, соответствующие их навыкам и графику.

