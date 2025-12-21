Подорожание продуктов в Одесской области влияет на ежедневные расходы жителей региона, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

По данным на 16 декабря 2025 г., средние цены на основные товары потребительской корзины показывают стабильный рост.

Молочка продолжает дорожать. Масло «Крестьянское» 72,5% (200 г) в среднем стоит 120,23 грн. Дешевле его предлагает Auchan — 114 гривен, самое дорогое — Metro, где расценки достигают 125 гривен. В прошлом месяце средняя стоимость составила 117,51, так что за месяц произошло подорожание на 2,18.

Среди бакалеи гречка остается популярной. Килограмм этого продукта в среднем стоит 45,13 грн. Megamarket предлагает 56,20, Novus – 40,89, а Auchan – 38,30. По сравнению с ноябрем стоимость выросла на 1,56, что отражает небольшой, но заметный тренд повышения стоимости круп.

Овощной сегмент также претерпел изменения. Килограмм свеклы сейчас стоит 10,20 грн. Самый дешевый вариант доступен в Metro – 6,90, самый дорогой – Megamarket, где товар продают по 16,20. В среднем цена повысилась на 0,16 в месяц.

Анализ индекса потребительских расценок за последние 30 дней показывает, что молочные продукты и крупы выросли заметнее, чем овощи, а разброс цен в разных магазинах остается значительным. Эксперты советуют отслеживать предложения сетей, сравнивать стоимость и планировать закупки, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

Таким образом, подорожание продуктов в Одесской области отражает общую тенденцию роста цен в регионе и требует тщательного подхода к покупкам.

