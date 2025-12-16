Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусмотрена в рамках правительственной программы зимней поддержки.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области преследует цель поддержать наиболее уязвимые категории в прохождении холодных месяцев без дополнительных финансовых потрясений, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках программы «Теплая зима», утвержденной Кабинетом Министров Украины постановлением от 05.11.2025 №1433, и охватывает зимний период 2025-2026 годов.

Речь идет об одноразовой выплате в размере 6500 гривен, которую можно использовать только на базовые нужды. Решение о запуске данной инициативы было принято с учетом сложной социально экономической ситуации.

Получить средства могут дети из малообеспеченных семей, малыши на попечении или попечительстве, дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа, а также несовершеннолетние и взрослые с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц.

Отдельно программой предусмотрена поддержка одиноких пожилых людей, для которых рост расходов зимой особенно ощутим. Именно для этих категорий предусмотрена денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области.

Выплата одноразовая и составляет 6 500 гривен на одного человека. Средства зачисляются безналично на специальный текущий счет или на виртуальную карточку «Дія.Картка» и могут использоваться в течение 180 календарных дней с момента зачисления.

Потратить эти деньги разрешено исключительно на приобретение одежды, обуви и лекарственных средств в торговых заведениях и аптеках, работающих на территории Украины и отвечающих определенным категориям деятельности.

