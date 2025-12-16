График отключения света в Полтавской области на 17 декабря может корректироваться в зависимости от хода ремонта.

График отключения света в Полтавской области на 17 декабря был обнародован в Чернухинской территориальной общине в связи с плановыми работами на электросетях АО «Полтаваоблэнерго», передает Politeka.

Размещена такая информация на официальном сайте общины.

Как сообщают в сообществе, временные перерывы в электроснабжении запланированы на 17 декабря с 09:00 до 15:00. Работы, связанные с техническим обслуживанием оборудования и линий 0,4 кВ.

Ограничения коснутся нескольких населённых пунктов Лубенского района. В селе Грушковка возможны обесточивание на улицах Заяровской, Леси Украинки, Алексея Припутная и Победы.

В Каравае без электроэнергии могут остаться дома на улицах Калиновой, Косинской, Леси Украинки, Победы, Садовой и Шевченко, а также в переулке Василия Колищака.

В селе Лутайка работы охватят улицы Вишневой, Мира, Набережной, Свободы, Сергея Сороки и Школьную. Перерывы возможны также в Полевом на ул. Полевая, в Саевке — на Вячеслава Лысенко и прилегающих участках, а также в Сербиновке , где обесточивание могут затронуть Братьев Криворучков, Вишневую, Вячеслава Фальковского, Казацкую, Миру, Набережную, Полевую, Садовую, Свободы и Шевченко.

Кроме того, отключения прогнозируют в Слободо-Петровке по улице Руслана Мороза, в поселке Чернухи на Богдана Хмельницкого, а также в Постав-Муках на Подгорской и Плавковской.

В обществе отмечают, что график отключения света в Полтавской области на 17 декабря может корректироваться в зависимости от хода ремонтных мероприятий, поэтому жителям советуют заранее подготовиться и следить за обновлениями от энергетиков.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам доступны бесплатные услуги.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: на какие выплаты можно рассчитывать в декабре 2025.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: каких ценников ждать в канун праздников.