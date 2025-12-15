Следует учесть графики отключения света в Житомирской области на 16 декабря, планируя этот день.

В Житомирской области на 16 декабря введены плановые графики отключения электроэнергии, касающиеся отдельных населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Энергетики объясняют, что временные перерывы в электроснабжении необходимы для проведения технических и ремонтных работ на сетях. Эти меры направлены на поддержание стабильной и безопасной работы системы электроснабжения.

Согласно официальному графику, 16 декабря в селе Селезивка электроснабжение будет временно приостановлено с 09:00 до 17:00 по указанным адресам:

Грыбивська 4а

Грыбовська 31, 32, 1, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 19, 2, 2/1, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Рослыка 1, 11, 13, 14, 16, 17, 1а, 2, 20, 21, 23, 3, 3-1, 34, 35, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

переулок Рослыка 1, 2, 2-1, 25, 29, 3, 3а, 3б, 5

В селе Кованка запланированы аналогичные отключения в тот же промежуток времени с 9 до 17, которые охватят ряд улиц, включенных в плановый перечень:

Зарична 1, 3

Лисова 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8

Молодижна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17

Центральна 1, 3, 4, 5, 7, 8

В населенном пункте Чоловычи электроэнергия будет отключена с 09:00 до 17:00 в связи с проведением работ на электросетях. Временное обесточивание касается отдельных домов, перечень которых обнародован в сообщении:

Героев Украины 105, 109, 112, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 99

Энергетыкив 3

Мыру 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142

Центральна 5

Также в населенном пункте Малын 16 декабря запланированы дополнительные отключения с 09:00 до 17:00 из-за технического обслуживания сетей. Отключения охватят конкретные адреса, указанные в графике:

10 отдельной горно-штурмовой бригады 107

Бондарык 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 48

Героев Крут 1/17, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Грыщенко 1, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17/15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Пляжна

Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключений, подготовить альтернативные источники освещения и зарядить необходимые устройства.

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

