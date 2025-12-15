В Украине стартовала программа «Зимняя поддержка», через которую доступна денежная помощь для ВПЛ в Сумской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области позволяет получить финансовую поддержку во время зимнего периода 2025/26 года и обеспечить потребности в одежде, обуви и лекарствах, сообщает Politeka.

Правительство предусмотрело, что выплата для большинства начисляется автоматически, а заявление следует подавать только в отдельных случаях.

6500 гривен по программе «Зимняя поддержка» предоставляется единовременно. Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области охватывает несколько категорий граждан, среди которых дети под опекой и попечительством, воспитанники детских домов семейного типа, приемных семей и внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы.

Кроме того, получить поддержку могут одинокие пенсионеры, если их размер пенсии с учетом надбавки по уходу не превышает 9444 грн, а также дети из малообеспеченных семей, получающих государственную социальную поддержку в соответствии с действующим порядком.

Важно помнить, что средства можно тратить только на целевые нужды, в частности одежду, обувь и лекарства, а оплата производится безналично через специальный счет.

Для большинства получателей выплата предоставляется автоматически. ПФУ до 18 ноября сформировал списки подпадающих под условия лиц и передал их в Минцифру. После этого пользователи должны получить сообщение в приложении "Действие".

Если приложение не установлено, информация поступает по телефону или через электронные сервисы ПФУ. Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области начисляется без дополнительных заявлений, однако в случаях некорректных данных или технических трудностей возможно подача заявления до 17 декабря 2025 через «Действие» или в территориальных органах ПФУ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.