В Сумах действует программа предоставления гуманитарной помощи для ВПЛ, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах включает финансовые выплаты и компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Facebook-странице соцзащиты города Сумы, инициатива направлена ​​на внутренне перемещенных лиц, оставшихся без дома из-за боевых действий, а также на поддержку пожилых людей и маломобильных граждан.

Цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить безопасное проживание для самых уязвимых категорий населения. Программа гуманитарной помощи для ВПЛ предусматривает предоставление компенсаций за разрушенные дома, финансовую поддержку аренды жилья и организацию временного проживания.

Местные власти обеспечивают модульные городки с безопасными условиями проживания, а социальные работники сопровождают пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в процессе оформления документов.

Участие в инициативе возможно после подачи паспорта, идентификационного кода и справки внутри перемещенного лица. Заявления оформляются всех членов домохозяйства, а документы можно подать по адресу: ул. Харьковская, 35, рабочее место №15.

Сотрудники Департамента социальной защиты населения помогают подготовить пакет документов и объясняют порядок оформления.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах включает не только финансовые выплаты, но и комплексную поддержку пострадавших от войны семей. Она позволяет быстро компенсировать затраты на аренду жилья и подготовить дом к комфортному проживанию в безопасных условиях.

Кроме того, инициатива помогает пожилым людям с уверенностью справляться с ежедневными потребностями, получить необходимые ресурсы для стабильности и ощутить поддержку в сложный период.

