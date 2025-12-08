В Днепре была введена новая система оплаты проезда, поэтому у отдельных жителей возникли трудности и вопросы, касающиеся нововведений.

Новая система оплаты проезда в Днепре предусматривает удобный электронный способ расчета за билеты через приложение "єДніпро", сообщает Politeka.

Об этом сообщили на официальной странице ednipro в Инстаграмме.

Новая система оплаты проезда в Днепре предусматривает, что местные жители могут оплачивать поездки с помощью QR-кодов, покупать проездные абонементы и использовать Apple Pay или Google Pay для быстрых и бесконтактных расчетов.

Нововведение призвано упростить процесс покупки билета и снизить очереди при входе в транспорт. Для того чтобы новая система в Днепре работала без сбоев, необходимо убедиться, что приложение обновлено до последней версии. Кроме того, пользователь должен пройти повторную авторизацию по телефону.

Большинство проблем в общественном транспорте возникают именно из-за отсутствия обновления или повторной авторизации. После проверки этих пунктов оплата производится быстро и без задержек.

В "єДніпро" напомнили, что в настоящее время существует два способа расчета в транспорте. Первый способ предполагает использование QR-кода на главной странице приложения.

Для этого необходимо открыть приложение, нажать QR-scanner, отсканировать код в транспорте и выбрать Apple Pay или Google Pay.

Второй способ предполагает использование сервиса «Транспорт» в приложении "єДніпро". После перехода в сервис необходимо выбрать QR-scanner, отсканировать QR-код или выбрать Мой проездной для приобретения проездного абонемента.

Пользователям следует знать, что оба способа обеспечивают безопасность данных и скорость проведения платежей, а также предоставляют возможность отслеживать историю поездок в приложении. Сервис работает на всех современных устройствах с актуальными версиями iOS и Android.

