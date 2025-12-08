Расчет суммы денежной помощи в Кировоградской области для одиноких пенсионеров и других категорий производится на основе так называемой базовой величины.

Новая денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области заменяет несколько старых выплат, а подать заявление можно в ПФУ или онлайн через Дию,

Стартовала программа предоставления базовой социальной выплаты для семей и одиноких лиц пенсионного возраста с низким уровнем дохода, которые соответствуют определенным критериям.

Эта инициатива объединяет несколько видов денежных выплат в одну комплексную поддержку, упрощая процедуру получения поддержки для нуждающихся граждан.

Расчет суммы денежной помощи в Кировоградской области для одиноких пенсионеров и других категорий производится на основе так называемой базовой величины, которая составляет 4500 гривен на одного члена домохозяйства. Если среднемесячный доход семьи или отдельного лица не превышает эту сумму на каждого члена семьи, можно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для оформления выплаты.

Размер выплаты определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Сначала рассчитывают разницу между базовой величиной и фактическим среднемесячным доходом на одного члена семьи.

Только после этого семья может принять решение оформлять новый вид помощи или оставить те выплаты, которые она получает сейчас.

Подать заявление на получение поддержки можно в любом отделении ПФУ, независимо от места регистрации или воспользоваться онлайн-сервисом через портал «Дия». Для этого необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Сервисы», выбрать пункт «Помощь от государства», а затем – «Базовая социальная помощь».

При оформлении заявки на денежную помощь в Кировоградской области для пенсионеров заявитель должен предоставить следующую информацию:

персональные данные (паспорт и идентификационный код);

данные обо всех членах семьи, проживающих в домохозяйстве;

банковские реквизиты для перечисления поддержки, включая номер счета IBAN, содержащий 29 символов.

Источник: На пенсії.

