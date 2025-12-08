Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает ряд вакансий, позволяющих оставаться активным и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

На платформе work.ua доступны позиции для людей с разным опытом, благодаря чему каждый может выбрать оптимальный вариант.

Сеть электроники «Фокстрот», более 30 лет работающая в Украине, ищет работницу для поддержания чистоты служебных помещений. Заработная плата – 9000 гривен, пятидневный график. Работникам предоставляют корпоративную форму, бонусы от партнеров, скидки на товары и участие в мероприятиях компании. Задания включают уборку зала и офисных комнат.

Компания СервисРестГруп объявила набор грузчиков с зарплатой 9 000–10 000 гривен. Требования: внимательность, пунктуальность и готовность обучаться. Рабочие обязанности предусматривают сортировку продукции, погрузку и разгрузку, подготовку товаров к отправке и поддержание порядка на складе. Значительное командное взаимодействие и стремление развиваться приветствуются.

Сервис DriveMe, партнер Uklon, ищет водителей категории B с доходом 25 000–30 000 гривен плюс до 65% от кассы. Преимущества – технически исправные автомобили, комфортный график, премии и поддержка во время работы. Необходимый опыт вождения от девяти месяцев, аккуратность и вежливость.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы – от уборки и обслуживания магазинов до логистики и перевозок. Предложения обеспечивают официальное трудоустройство, стабильный доход и позволяют оставаться социально активными после выхода на пенсию.

