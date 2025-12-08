Украинцам рекомендуют предварительно подготовиться к графику отключения света в Днепропетровской области на 9 декабря.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 9 декабря будут применяться в части населённых пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".

В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 9 декабря.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК

Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в Губинисской поселковой территориальной общине. Поэтому с 08:00 до 16:00 не будет света в населеном пункте:

Новостепанивка ул. Вышнева, Польова;

Андриивка улицы Гагарина, Козацька, Козаченка, Кооператывна, Молочна, Пидгирна, Самарська, Степова, Тракторный стан, Чумацька, Шырока.

Попасне ул. Галыны Верболоз, Зелена, Левадивська, Лисна, Робоча, Родзянко, Садова, Ставкова, Украинська, Центральна, Шевченка.

Ивано-Мыхайливка за адресами Верхня, Зелена, Лисова, Нагорна, Прысамарська, Соборна, Степова, Украинська.

Васыливка за адресами 8-го Березня, Вышнева, Котляревського Ивана, Лисна, Мыру, Набережна, Нагирна, Осиння, Першотравнева, Садова, Самарська, Солдатська, Українки Лесі, Украинська, Чабаненка, Чопуряна, Шырока, проулки Верхний, Водоспадный, Дорожний, Лисный, Ныжний, Тыхый.

Всесвятське на улицах Бугаева, Зелена, Крайня, Крутогора, Лисна, Молодижна, Нагирна, Новоселивська, Одеська, Рыбальська, Степова, Центральна, Черняховського, Чумака, Шевченка, проу. Нагирный.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут также в населенном пункте Калынивка с 10:00 до 17:00.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Днепропетровской области на 9 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Графики отключений ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

