Графики отключения света в Днепропетровской области на 9 декабря будут применяться в части населённых пунктов, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".
В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 9 декабря.
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК
Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в Губинисской поселковой территориальной общине. Поэтому с 08:00 до 16:00 не будет света в населеном пункте:
- Новостепанивка ул. Вышнева, Польова;
- Андриивка улицы Гагарина, Козацька, Козаченка, Кооператывна, Молочна, Пидгирна, Самарська, Степова, Тракторный стан, Чумацька, Шырока.
- Попасне ул. Галыны Верболоз, Зелена, Левадивська, Лисна, Робоча, Родзянко, Садова, Ставкова, Украинська, Центральна, Шевченка.
- Ивано-Мыхайливка за адресами Верхня, Зелена, Лисова, Нагорна, Прысамарська, Соборна, Степова, Украинська.
- Васыливка за адресами 8-го Березня, Вышнева, Котляревського Ивана, Лисна, Мыру, Набережна, Нагирна, Осиння, Першотравнева, Садова, Самарська, Солдатська, Українки Лесі, Украинська, Чабаненка, Чопуряна, Шырока, проулки Верхний, Водоспадный, Дорожний, Лисный, Ныжний, Тыхый.
- Всесвятське на улицах Бугаева, Зелена, Крайня, Крутогора, Лисна, Молодижна, Нагирна, Новоселивська, Одеська, Рыбальська, Степова, Центральна, Черняховського, Чумака, Шевченка, проу. Нагирный.
Перерывы в электроснабжении в этот день будут также в населенном пункте Калынивка с 10:00 до 17:00.
Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Днепропетровской области на 9 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.
Графики отключений ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах в Viber и Telegram.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может обратиться за помощью.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепре: насколько критична ситуация.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: что делать, если выплаты перестали поступать.