Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла у Дніпропетровській області на 9 грудня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 грудня застосовуватимуться в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 грудня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК

Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у Губиниській селищній територіальній громаді. Тому з 08:00 до 16:00 не буде світла у населеному пункті:

Новостепанівка вул. Вишнева, Польова;

Андріївка вулиці Гагаріна, Козацька, Козаченка, Кооперативна, Молочна, Підгірна, Самарська, Степова, Тракторний стан, Чумацька, Широка.

Попасне вул. Галини Верболоз, Зелена, Левадівська, Лісна, Робоча, Родзянко, Садова, Ставкова, Українська, Центральна, Шевченка.

Івано-Михайлівка за адресами Верхня, Зелена, Лісова, Нагорна, Присамарська, Соборна, Степова, Українська.

Василівка за адресами 8-го Березня, Вишнева, Котляревського Івана, Лісна, Миру, Набережна, Нагірна, Осіння, Першотравнева, Садова, Самарська, Солдатська, Українки Лесі, Українська, Чабаненка, Чопуряна, Широка, провулки Верхній, Водоспадний, Дорожній, Лісний, Нижній, Тихий.

Всесвятське на вулицях Бугаєва, Зелена, Крайня, Крутогора, Лісна, Молодіжна, Нагірна, Новоселівська, Одеська, Рибальська, Степова, Центральна, Черняховського, Чумака, Шевченка, пров. Нагірний.

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть в населеному пункті Калинівка з 10:00 до 17:00.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 9 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Графіки відключень ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

