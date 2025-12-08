Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 грудня застосовуватимуться в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.
Про це інформує АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".
У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 грудня.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК
Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у Губиниській селищній територіальній громаді. Тому з 08:00 до 16:00 не буде світла у населеному пункті:
- Новостепанівка вул. Вишнева, Польова;
- Андріївка вулиці Гагаріна, Козацька, Козаченка, Кооперативна, Молочна, Підгірна, Самарська, Степова, Тракторний стан, Чумацька, Широка.
- Попасне вул. Галини Верболоз, Зелена, Левадівська, Лісна, Робоча, Родзянко, Садова, Ставкова, Українська, Центральна, Шевченка.
- Івано-Михайлівка за адресами Верхня, Зелена, Лісова, Нагорна, Присамарська, Соборна, Степова, Українська.
- Василівка за адресами 8-го Березня, Вишнева, Котляревського Івана, Лісна, Миру, Набережна, Нагірна, Осіння, Першотравнева, Садова, Самарська, Солдатська, Українки Лесі, Українська, Чабаненка, Чопуряна, Широка, провулки Верхній, Водоспадний, Дорожній, Лісний, Нижній, Тихий.
- Всесвятське на вулицях Бугаєва, Зелена, Крайня, Крутогора, Лісна, Молодіжна, Нагірна, Новоселівська, Одеська, Рибальська, Степова, Центральна, Черняховського, Чумака, Шевченка, пров. Нагірний.
Перерви в електропостачанні цього дня також будуть в населеному пункті Калинівка з 10:00 до 17:00.
Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 9 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.
Графіки відключень ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
