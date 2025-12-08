Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області визначається відсотком від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У Харківській області передбачено надання грошової соціальної допомоги для певної категорії пенсіонерів, які відповідають визначеним критеріям та умовам, повідомляє Politeka.net.

Міністерство юстиції підкреслює, що така підтримка є мінімальним захистом для людей, які не мають інших джерел доходу і не можуть покладатися на допомогу працездатних родичів.

Соціальна грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається громадянам, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу для отримання повної пенсії.

Програмою передбачено підтримку людей, у яких трудовий стаж менше 15 років, за умови постійного проживання на території України та відсутності доходу, що перевищує прожитковий мінімум. Це дає змогу державі забезпечити базовий рівень фінансової підтримки для тих, хто з різних причин не зміг накопичити необхідний страховий стаж протягом життя.

Розмір допомоги визначається відсотком від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Для громадян з інвалідністю II групи виплати складають 80 %, тоді як для осіб з інвалідністю III групи — 60 %.

Для священнослужителів та людей, які багато років працювали у релігійних організаціях, передбачено 50 % прожиткового мінімуму. Мінімальні виплати отримують пенсіонери, які досягли встановленого законом віку, але не мають права на звичайну пенсію, — 30 % від прожиткового мінімуму.

У Пенсійному фонді України наголошують, що соціальна допомога не є повною заміною трудової пенсії, однак забезпечує літнім людям стабільний мінімальний дохід, який дозволяє покривати базові потреби та підтримувати гідний рівень життя. Така підтримка особливо важлива для громадян, які через відсутність стажу або складні життєві обставини не можуть користуватися іншими видами пенсійного забезпечення.

