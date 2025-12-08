Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює промисловість, торгівлю та охоронну сферу.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області представлена у різних напрямках, що дає можливість обирати вакансії відповідно до досвіду та індивідуальних можливостей, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua серед актуальних пропозицій виділяється підприємство «Північна промислова група» у Чернігові. Компанія запрошує швей на повну або часткову зайнятість. Робота доступна для студентів, осіб з інвалідністю та представників старшого покоління. Виробничий цех на вулиці Курганній оснащений сучасними автоматизованими машинами. Умови праці комфортні, навантаження рівномірне, а транспортне сполучення дозволяє легко дістатися до місця.

Робочий день триває з 8:30 до 17:00, субота та неділя — вихідні. Працівникам гарантують офіційне оформлення та повний соціальний пакет. Заробіток коливається від 16 000 до 25 000 гривень залежно від навичок та продуктивності.

У Ніжині мережа «Фора» шукає продавців. Основні обов’язки включають викладку товарів, фасування, перевірку термінів придатності та консультацію клієнтів. Зарплата становить від 16 600 до 19 900 гривень. Крім регулярних виплат, компанія пропонує медичне страхування, навчання з нуля, гнучкий графік та перспективи кар’єрного зростання. Колектив підтримує нових співробітників та забезпечує комфортні умови.

Також охоронна компанія «Вікінг-2012» набирає персонал у Чернігові та Києві. Об’єкти — торговельно-розважальні комплекси. Передбачено денні, добові та вахтові зміни. Працівникам надають формений одяг і житло. Оплата коливається від 18 000 до 24 000 гривень із можливими преміями.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює промисловість, торгівлю та охоронну сферу, забезпечуючи офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та стабільний дохід для різних категорій кандидатів.

