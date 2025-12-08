Работа для пенсионеров в Черниговской области включает промышленность, торговлю и охранную сферу.

Работа для пенсионеров в Черниговской области представлена ​​в разных направлениях, что позволяет выбирать вакансии в соответствии с опытом и индивидуальными возможностями, сообщает Politeka.

На портале work.ua среди актуальных предложений выделяется предприятие «Северная промышленная группа» в Чернигове. Компания приглашает швей на полную или частичную занятость. Работа доступна студентам, лицам с инвалидностью и представителям старшего поколения. Производственный цех по улице Курганной оснащен современными автоматизированными машинами. Условия труда комфортны, нагрузка равномерна, а транспортное сообщение позволяет легко добраться до места.

Рабочий день длится с 8:30 до 17:00, суббота и воскресенье – выходные. Работникам гарантируется официальное оформление и полный социальный пакет. Заработок колеблется от 16000 до 25000 гривен в зависимости от навыков и производительности.

В Нежине сеть «Фора» ищет продавцов . Основные обязанности включают в себя выкладку товаров, фасовку, проверку сроков годности и консультацию клиентов. Зарплата составляет от 16600 до 19900 гривен. Помимо регулярных выплат компания предлагает медицинское страхование, обучение с нуля, гибкий график и перспективы карьерного роста. Коллектив поддерживает новых сотрудников и обеспечивает комфортные условия.

Также охранная компания "Викинг-2012" набирает персонал в Чернигове и Киеве. Объекты – торгово-развлекательные комплексы. Предусмотрены дневные, суточные и вахтенные изменения. Работникам предоставляют форменную одежду и жилье. Оплата колеблется от 18000 до 24000 гривен с возможными премиями.

Таким образом, работа для пенсионеров в Черниговской области включает промышленность, торговлю и охранную сферу, обеспечивая официальное трудоустройство, социальные гарантии и стабильный доход для разных категорий кандидатов.

