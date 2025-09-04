В Днепропетровской области действует программа, которая предоставляет выплаты для ВПЛ, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области на аренду жилья предоставляет благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог», сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Facebook-сайте организации, помощь доступна для семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах и соответствующих определенным критериям.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области направлены на тех, кто вынужденно переехал в Кривой Рог или Криворожский район. Речь идет о людях, недавно прибывших с временно оккупированных территорий или из регионов, где продолжаются боевые действия, и проживают здесь менее 30 дней.

Также поддержку могут получить те, кто покинул школы или детсады, где раньше находился, через подготовку образовательных учреждений к учебному году. Еще одна категория это семьи, проживающие в общежитиях.

Программа предусматривает финансовую поддержку сроком 6 месяцев. Основной акцент делается на помощи наиболее уязвимым категориям. К ним относятся беременные женщины и матери с малышами до трех лет, многодетные семьи с тремя и более детьми, одинокие мамы, папы или опекуны.

Также выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области распространяются на людей с инвалидностью первой и второй группы, тяжелобольных и одиноких пожилых людей от 60 лет.

Консультации по условиям получения поддержки предоставляются по телефонам 067-280-94-59 и 067-454-27-22. Прием обращений осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Над программой работают специалисты "Каритас Кривой Рог" в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине". Инициатива реализуется при приходском центре «Рідна хата» на приходе Святого Николая Чудотворца УГКЦ в городе Кривой Рог.

