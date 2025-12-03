Потрібно заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 4 грудня.

Планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 грудня застосовуватиметься в населених пунктах внаслідок ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 грудня.

Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть у місті ЖОВТІ ВОДИ з 08:00 до 17:00 за адресами:

Авангардна: 94, 96, 98;

Героїв України: 27, 29, 31, 31А, 33, 33А, 35, 37;

Франка: 7, 9, 11, 13;

Шевченка: 14, 16, 18.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті ВІЛЬНОГІРСЬК з 08:30 до 16:30 за адресами:

ім. Ю.М. Устенка:25, 27, 29, 29А, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 37В, 38, 39, 39А, 40-44, 46-58 (парні), 58А, 60, 64-72 (парні);

Зелена: 1-21, 23-25, 25А, 26-35;

Криничанська: 1-15, 15А, 17, 17А, 18-24, 26-36 (парні);

Кобзаря: 3-34;

Шевченка: 3-33 (непарні);

Хмельницького: 2-26, 28;

Гоголя: 3-16, 16А, 17-34;

Степова, 41, 41/1, 42, 43, 47, 47А, 49, 55, 57, 63-83 (непарні).

З 08:30 до 16:30 також обесточать село КРИНИЧКИ вул. Суворова: 44А.

Також світла в цей день з 08:00 до 14:00 не буде у селі БОЛТИШКА на вулицях:

Весела;

Зарічна;

Молодіжна;

Мостова;

Набережна;

Польова;

Садова;

Центральна;

Шкільна;

пров. Садовий;

пров. Степовий;

пров. Шевченка.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть також з 08:00 до 14:00 у селі ГРУЗИНІВКА за адресами:

Козацька;

Ново-Київська;

Хутірська.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 4 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Графіки відключень ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: українцям роздають гарячу їжу.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО з 1 грудня у Дніпропетровській області: на що можуть розраховувати українці на початку зими.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де готові платити від 32 тисяч.