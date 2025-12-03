Планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 грудня застосовуватиметься в населених пунктах внаслідок ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.
Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".
У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 грудня.
Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть у місті ЖОВТІ ВОДИ з 08:00 до 17:00 за адресами:
- Авангардна: 94, 96, 98;
- Героїв України: 27, 29, 31, 31А, 33, 33А, 35, 37;
- Франка: 7, 9, 11, 13;
- Шевченка: 14, 16, 18.
Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті ВІЛЬНОГІРСЬК з 08:30 до 16:30 за адресами:
- ім. Ю.М. Устенка:25, 27, 29, 29А, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 37В, 38, 39, 39А, 40-44, 46-58 (парні), 58А, 60, 64-72 (парні);
- Зелена: 1-21, 23-25, 25А, 26-35;
- Криничанська: 1-15, 15А, 17, 17А, 18-24, 26-36 (парні);
- Кобзаря: 3-34;
- Шевченка: 3-33 (непарні);
- Хмельницького: 2-26, 28;
- Гоголя: 3-16, 16А, 17-34;
- Степова, 41, 41/1, 42, 43, 47, 47А, 49, 55, 57, 63-83 (непарні).
З 08:30 до 16:30 також обесточать село КРИНИЧКИ вул. Суворова: 44А.
Також світла в цей день з 08:00 до 14:00 не буде у селі БОЛТИШКА на вулицях:
- Весела;
- Зарічна;
- Молодіжна;
- Мостова;
- Набережна;
- Польова;
- Садова;
- Центральна;
- Шкільна;
- пров. Садовий;
- пров. Степовий;
- пров. Шевченка.
Перерви в електропостачанні цього дня будуть також з 08:00 до 14:00 у селі ГРУЗИНІВКА за адресами:
- Козацька;
- Ново-Київська;
- Хутірська.
Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 4 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.
Графіки відключень ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
