Подорожчання продуктів у Запоріжжі у листопаді 2025 року вже відчутно позначається на сімейних витратах, повідомляє Politeka.

Середні ціни на базові товари продовжують підніматися, що змушує містян ретельно планувати покупки та шукати більш вигідні пропозиції.

Найбільший приріст спостерігався у крупах. Кілограм гречки коштує близько 42 гривень проти 41 у жовтні. Розцінки у супермаркетах відрізняються: Auchan — 35, Megamarket — 55 грн. Подорожчання круп змушує мешканців порівнювати вартості та обирати оптимальні варіанти.

Молочні продукти також стали дорожчими. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл тепер коштують у середньому 38 грн, тоді як раніше їхня вартість була 36. У Metro та Novus упаковки доступні дешевше, а Megamarket пропонує 38,40. Зростання цін експерти пов’язують із сезонними коливаннями та витратами на логістику.

Серед овочів найбільший стрибок зафіксовано у огірків. Кілограм нині коштує 121 грн, що на 28 більше, ніж у жовтні. У Novus продукт продають за 159, у Metro — 83. Фахівці пояснюють здорожчання сезонними чинниками та логістичними витратами.

Особливо відчутне підвищення спостерігається у меду — ціни зросли майже на 50% порівняно з минулим роком. Скорочення врожаю та обмежена пропозиція вплинули на вартість товару як у супермаркетах, так і на ринках.

Експерти радять мешканцям планувати закупівлі завчасно, порівнювати ціни у різних торгових точках та користуватися акційними пропозиціями. Подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається помітним, тому стабілізації цін найближчим часом не очікують. Своєчасне планування допоможе знизити навантаження на сімейний бюджет і уникнути непередбачених витрат.

