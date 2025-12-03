Подорожание продуктов в Запорожье остается заметным, поэтому стабилизации цен в ближайшее время не ожидается.

Подорожание продуктов в Запорожье в ноябре 2025 уже ощутимо сказывается на семейных расходах, сообщает Politeka.

Средние цены на базовые товары продолжают подниматься, что заставляет горожан тщательно планировать покупки и искать более выгодные предложения.

Наибольший прирост наблюдался в крупах. Килограмм гречки стоит около 42 гривен против 41 в октябре. Расценки в супермаркетах отличаются: Auchan – 35, Megamarket – 55 грн. Подорожание круп заставляет жителей сравнивать цены и выбирать оптимальные варианты.

Молочные продукты тоже стали дороже. Сливки "Простонаше" 10% объемом 200 мл теперь стоят в среднем 38 грн, тогда как раньше их стоимость была 36. В Metro и Novus упаковки доступны дешевле, а Megamarket предлагает 38,40. Рост цен эксперты связывают с сезонными колебаниями и затратами на логистику.

Среди овощей самый большой скачок зафиксирован у огурцов. Килограмм сейчас стоит 121 грн, что на 28 больше чем в октябре. У Novus продукт продают за 159, у Metro — 83. Специалисты объясняют удорожание сезонными факторами и логистическими затратами.

Особенно ощутимое повышение наблюдается у меда — цены выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Сокращение урожая и ограниченное предложение повлияли на стоимость товара как в супермаркетах, так и рынках.

Эксперты советуют жителям планировать закупки раньше времени, сравнивать цены в разных торговых точках и пользоваться акционными предложениями. Подорожание продуктов в Запорожье остается заметным, поэтому стабилизации цен в ближайшее время не ожидается. Своевременное планирование поможет снизить нагрузку на семейный бюджет и избежать непредвиденных расходов.

