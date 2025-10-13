Новая система оплаты проезда в Запорожье введена в августе, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры могут пользоваться транспортом без бумажных билетов, оплачивая поездки с помощью электронной карты или смартфона. Валидаторы, установленные в троллейбусах, автобусах и трамваях, автоматически списывают средства при прохождении. Карта получила название «Січ Загальна» и приобрести ее можно в кассе депо на улице Школьная, 2, или у главного входа предприятия с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:30.

Стоимость карты составляет 60 гривен. После активации она действует на все маршруты общественного транспорта, а пополнить баланс можно через терминалы EasyPay. Использование электронного носителя позволяет экономить время, избегать очередей и делает поездки более удобными и оперативными. Спрос на карту значителен, однако система организована так, чтобы обслуживать всех пассажиров без задержек.

Внедрение электронной оплаты является частью цифровой модернизации транспортной инфраструктуры города. Вместо традиционных билетов пассажиры используют карту или QR-код, что обеспечивает быстрый расчет и повышает комфорт во время поездок. Сотрудники «Запорожэлектротранс» отмечают, что новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, снижает риск ошибок при оплате и делает пользование транспортом более удобным.

Благодаря карте жители могут более эффективно планировать маршруты, экономить время и ресурсы. Система уже активно работает, постепенно заменяя старые способы оплаты и обеспечивая современный уровень обслуживания для всех категорий пассажиров.

Источник: Запоріжжяелектротранс

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.