Місцевим мешканцям показали новий графік поїздів у Запорізькій області, тому розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Новий графік поїздів у Запорізькій області почав діяти з 8 вересня і торкнувся кількох приміських електричок, що курсують з та до Запоріжжя, повідомляє Politeka.

Як видно із офіційного сайту Південно-Західної залізниці, пасажирам варто уважно ознайомитися з новим графіком поїздів у Запорізькій області, щоб уникнути непорозумінь і спізнень.

Новий графік поїздів у Запорізькій області передбачає коригування часу відправлення та маршруту трьох електропоїздів. Зокрема, електропоїзд №6132/6131 Запоріжжя-1-Синельникове-1 з 8 по 11 вересня відправлятиметься раніше звичного часу.

Зі станції Запоріжжя-1 потяг рушатиме о 18.17 замість 18.30, а далі слідуватиме за скоригованим розкладом через пл. Мотор, пл. Іскра, Запоріжжя-Вантажне, Янцеве та Вільнянськ. Решта станцій також враховані у оновленому розкладі.

Електричка №6547/6548 ще протягом 11 та 12 вересня курсуватиме до Вільнянська за діючим розкладом. Далі вона пройде зміненим маршрутом через роз’їзд 11 км, Запоріжжя-Ліве, не заходячи на станцію Янцеве, та далі через Запоріжжя-Вантажне до Запоріжжя-2.

Прибуття на кінцеву станцію заплановане на 13.14. На проміжних зупинках потяг зупинятиметься на пл. Любимівка, пл. 9 км, пл. 13 км та пл. 17 км, а також на пл. 4 км і пл. 6 км.

Електричка №6124/6123 протягом 8–12 вересня до Синельникове-1 курсуватиме за звичним принципом.

А далі електропоїзд слідує за скоригованим маршрутом через Івківку, пл. Запорізьке, пл. Нижня Терса, Славгород-Південний, пл. Степова, пл. Солоне, Новогупалівку, пл. Значкове, Вільнянськ, Янцеве, Запоріжжя-Вантажне, пл. Іскра, пл. Мотор і прибуває до Запоріжжя-1 о 17.19.

