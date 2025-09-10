Новий графік руху транспорту в Київській області включає перенаправлення автобусів та тролейбусів, скасування деяких маршрутів та обмеження проїзду.

Новий графік руху транспорту в Київській області набуде чинності з 10 по 12 вересня у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на ділянці вул. Рибна, 8 у Білоцерківській громаді, передає Politeka.

Прес-служба міської ради повідомляє, що через пошкодження мережі водовідведення необхідне проведення термінового ремонту.

Рух транспорту на цій ділянці тимчасово обмежено через вузьку проїзну частину та потребу облаштувати безпечний майданчик для робіт. З 9:00 10 вересня до 17:00 12 вересня автомобілі не зможуть проїхати від будинку №8 по вул. Рибна до зупинки громадського транспорту на вул. Героїв Крут, навпроти будинку №95.

Ці зміни зачеплять і громадський транспорт. Тролейбусний маршрут №8 та автобус №8А тимчасово не курсуватимуть. Автобус №2 об’їжджатиме ділянку по вул. Рибна, далі через вул. Зенітного Полку та проспект Незалежності. Автобус №7 завершуватиме свій маршрут біля магазину «ВЕЛМАРТ».

Мешканців просять врахувати новий графік руху транспорту в Київській області та заздалегідь планувати пересування містом. Ці зміни допоможуть забезпечити безпеку працівників, водіїв і пасажирів під час проведення робіт.

Українцям нагадують, що обмеження є тимчасовими, а організація руху громадського транспорту спрямована на мінімізацію незручностей для пасажирів. Усі зацікавлені можуть уточнювати актуальні маршрути у розкладі перевізників або на інформаційних стендах зупинок.

Отже, від 10 до 12 вересня діятиме новий графік руху транспорту в Київській області, який включає перенаправлення автобусів та тролейбусів, скасування деяких маршрутів та обмеження проїзду на вказаній ділянці для забезпечення безпеки аварійно-ремонтних робіт.

