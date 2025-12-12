Уряд ухвалив програму грошової допомоги для ВПО та інших вразливих категорій в Сумській області, яка передбачає разову виплату 6500 гривень.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області надається в рамках "Зимової підтримки", повідомляє Politeka.

Програма, яку затвердив Кабмін, передбачає разову виплату 6500 грн для дітей, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю першої групи з числа переселенців, одиноких пенсіонерів та дітей із малозабезпечених сімей.

Основна увага приділяється тим, хто потребує додаткового захисту в зимовий період, коли витрати на одяг, ліки та базові потреби зростають. Така грошова допомога для ВПО у Сумській області надається одноразово.

Кошти можна витрачати виключно безготівково зі спеціального рахунку, а зняття готівки або переказ третім особам не передбачено.

Держава встановлює жорсткі правила використання грошової допомоги для ВПо у сумській області, оскільки це гарантує цільове спрямування коштів і дозволяє уникнути зловживань.

Право на виплату мають діти під опікою, діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу незалежно від наявності інвалідності, діти переселенців.

Також до списку входять особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб, одинокі пенсіонери з пенсією до 9444 грн та діти з малозабезпечених сімей, які отримують відповідну державну підтримку.

Подати заяву потрібно до 17 грудня 2025 року. Після всіх етапів перевірки Мінсоцполітики перераховує кошти до ПФУ, а далі вони надходять до Ощадбанку і спрямовуються на спеціальні рахунки одержувачів. Гроші зараховуються протягом кількох банківських днів.

Витрачати їх можна лише у сферах, передбачених програмою. До них належать аптеки, поштові послуги, благодійні організації, магазини друкованої продукції, продуктові супермаркети, комунальні послуги та магазини готових страв.

