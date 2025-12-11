У громадах Київської області в пʼятницю, 12 грудня 2025 року, застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

ДТЕК запланував на 12 грудня 2025 року профілактичні роботи в електромережах Київської області та оголосив про відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Ці роботи мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти убезпечити від можливих аварійних ситуацій. Ці обмеження електропостачання діятимуть додатково до стабілізаційних знеструмлень.

Зокрема ДТЕК попереджає, що 12 грудня додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Великодимерської селищної територіальної громади в Київській області. Як повідомляє Politeka, знеструмлення відбудуться з 9:30 до 15:30 в таких населених пунктах:

Русанів (вулиці Гайова, Селищанська, Сеньківська, Трубіжська, Хамбіра);

Велика Димерка (вул. Броварська, Ввведенська, Малинова, Механізаторів,Григорія Миронця, Миру, Незалежності, Польова, Степова, Чернігівська).

Крім того, на 12 грудня 2025 року додаткові графіки відключення світла в Київській області також частково торкнуться Гірської сільської територіальної громади. Без електропостачання орієнтовно з 10:00 до 16:00 залишаться мешканці села Гора, які проживають по вуд. Басюли, Бориспільська, Василя Стуса, Вереснева, Грушевського, Олександра Довженка, Інститутська, Миколи Коротницького та провулку Мирний.

