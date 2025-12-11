Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 12 грудня.

На 12 грудня у Кіровоградській області запроваджено плановий графік відключення світла у зв’язку з проведенням технічних і ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі кількох селищних рад регіону.

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.

У селі Молодіжне світло частково вимикатимуть з 09:00 до 15:00 за визначеними адресами:

Будівельників, 14, 22, 22А, 24, 24А, 28, 32

Вишнева, 3, 5, 7

Гордієнка, 1, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16-18

Зелена, 3-15, 15А, 16, 16А, 17-18, 20

Калинова, 2, 8, 13

Космонавтів, 5-6, 8-17, 17а, 18, 18а, 19-20

Лікарняний пров., 1-5, 6а, 7

Набережна, 1-20

Нова, 1а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 6-7, 9-11, 13, 15

Паркова, 21, 23, 25, 27, 29

проспект Миру, 3-10, 13, 15-18, 20, 22

Садовий пров., 2, 4, 6, 8

Солов'їна, 12

Транспортна, 2-3, 3а, 4-26, 28, 30

Шевченка, 4-5, 6а, 7-11, 13, 15, 17, 19, 23, 25-26

Шкільна, 4, 6, 11, 11а, 12-15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а, 34

Яблунева, 1а, 2а, 3-15, 15а, 16, 16а, 17-22, 24

У Березівка знеструмлення заплановане на період із 09:00 до 15:00 на вулицях, вказаних у повідомленні місцевої влади:

Набережна, 5, 9, 11, 19, 25

Степова, 1-2

Центральна, 1-4, 6-9, 11-13, 15, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29-39, 41-44, 46-47, 49, 49В, 52, 54-55, 57-59, 61-63, 65, 73, 75, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 143, 145, 147

Також відключення відбудуться у селі Антонівка — електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 15:00 за окремими адресами:

Мирна, 2-3, 7-8, 10, 12, 20, 23, 27, 29-31, 33-35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 61а, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 101

Садова, 5-7, 9-10, 12, 12а, 13, 15-17, 19, 24-25, 27, 32, 34-42, 44, 48-49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 93, 95, 99, 105, 109, 113, 113а, 115, 117, 121, 123

У населеному пункті Диківка обмеження триватимуть з 9 до 17:00 за адресою:

Степова, 5-7, 9, 14-17, 19, 30-32, 38, 40, 42-43, 45, 47, 51, 53-54, 57, 59-60

До можливих незручностей мають підготуватися і мешканці Суботці — у цьому населеному пункті електрику вимикатимуть з 9:00 до 17:00 на вулиці:

Берегова, 30-36, 38-42, 45

Калинова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-16, 19-44, 46-55, 57-67, 70, 73-80, 82-83, 85

Перспективна, 1, 1А, 2-4, 6-12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40

Шкільна, 37А, 39-41, 43, 45-52, 54-57, 57А, 58-70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84



Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 12 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

