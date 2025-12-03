Розподіл безкоштовних продуктових наборів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області здійснюється відповідно до графіку, який регулярно оновлюється.

У Кіровоградській області ВПО, а також частина місцевих пенсіонерів продовжують отримувати безкоштовні продуктові набори в межах роботи хабу «Єднання», повідомляє Politeka.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Хаб «Єднання» виконує роль багатофункціонального центру підтримки, де гуманітарна допомога поєднується з консультаційними та інформаційними послугами. Працівники установи детально пояснюють переселенцям, як оформити державні соціальні виплати, допомагають зорієнтуватися у роботі місцевих установ і надають рекомендації, які необхідні на перших етапах після переїзду. Завдяки цьому внутрішньо переміщені особи можуть значно швидше адаптуватися та інтегруватися в громаду.

Особливий акцент робиться на мешканцях Покровського району, які нині належать до найбільш соціально вразливих категорій. Для них передбачена розширена підтримка: окрім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, вони можуть отримати й засоби гігієни.

Така допомога дозволяє суттєво зменшити щоденні витрати сімей, що є особливо важливим як для переселенців, так і для літніх людей із низькими доходами.

Прийом громадян у хабі здійснюється з понеділка по п’ятницю, у робочі години з 9:00 до 17:00. Під час відвідування спеціалісти проводять реєстрацію, роз’яснюють усі доступні формати підтримки, уточнюють індивідуальні потреби заявників та формують персональні маршрути допомоги.

Організація «Єднання» продовжує працювати безперервно, спрямовуючи ресурси насамперед на підтримку найбільш уразливих груп. Допомогу можуть отримати пенсіонери, особи з онкологічними захворюваннями, а також люди з інвалідністю першої та другої груп.

Розподіл безкоштовних продуктових наборів здійснюється відповідно до графіку, який регулярно оновлюється в офіційному Телеграм-каналі хабу. Там само публікуються актуальні оголошення, новини, інформація про заходи та останні оновлення у роботі центру.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.