При содействии партнерских благотворительных организаций внутренне перемещенные лица и часть пенсионеров в Кропивницком могут получить бесплатные продукты.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком можно получить благодаря работе гуманитарной организации «ВПЛ Украины», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

ОО «ВПО Украины» в сотрудничестве с местными властями, представителями бизнеса и общественности, международными благотворительными и финансовыми организациями обеспечивает переселенцам достойную жизнь: предоставить жилье, трудоустроить, предоставить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, удовлетворить образовательные и культурные потребности в Кропивницком.

Центр находится по адресу: ул. Черновола, 13. График работы Пн-Пт 10:00-17:00. Суббота – воскресенье выходной

Гуманитарная поддержка

При содействии партнерских благотворительных организаций внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получают необходимые продукты питания, моющие и гигиенические средства. Также оказывается помощь в оформлении заявок на гуманитарную помощь от других фондов и структур, работающих в этом направлении.

Юридическое сопровождение

Переселенцам предоставляются юридические консультации, разъясняются основы законодательства, регулирующего статус переселенцев, а также порядок оформления документов для получения государственных выплат и различных видов социальной поддержки. Специалисты помогают восстановить утраченные документы и способствуют защите нарушенных прав граждан, вынужденно изменивших место жительства.

Информационная

Гражданам регулярно предоставляют актуальную информацию об изменениях в законодательстве, касающихся внутренне перемещенных лиц. Переселенцы получают данные о государственных образовательных и трудовых программах, доступных сервисах, чат-ботах и ​​других инструментах, которые могут облегчить их адаптацию и интеграцию.

Содействие трудоустройству

Организация помогает найти работу, использовать государственные программы занятости и лучше понять особенности трудового законодательства. Консультанты поддерживают переселенцев на всех этапах поиска работы и адаптации на новом месте.

Поддержка в получении жилья

Специалисты помогают переселенцам найти временное или постоянное жилье, организуют поселения в места компактного проживания и информируют о доступных государственных и международных программах, оказывающих жилищную поддержку.

Медицинская и оздоровительная помощь

Для переселенцев организуются курсы по медицинской помощи, тренинги по техникам поддержки физического и эмоционального здоровья. Кроме того, предоставляется информация о программах бесплатного обеспечения лекарствами и медицинскими услугами, доступными внутриперемещенным лицам.

