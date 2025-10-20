Розподіл безкоштовних продуктів для ВПО у Кропивницькому здійснюватиметься залежно від кількості членів у родині.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому можна отримати у громадській організації «ВПО Україна», проте роздача відбувається не щоденно, пише Politeka.net.

Про нову роздачу продуктових наборів організація розповіла у своєму Телеграм-каналі.

У Кропивницькому оголошено про чергову видачу гуманітарної допомоги, яка відбудеться 20 жовтня (понеділок) о 16:00. Організатори повідомляють, що цього разу мешканці міста зможуть отримати продукти тривалого зберігання — рис із соєю та овочами.

Розподіл безкоштовних продуктів для ВПО у Кропивницькому здійснюватиметься залежно від кількості членів у родині:

сім’ї, що складаються з 1 особи, отримають 2 кілограми продуктів;

родини з 2–3 осіб — 4 кілограми;

домогосподарства, де проживає 4 і більше людей, — 6 кілограмів.

Для отримання допомоги обов’язково потрібно попередньо заповнити онлайн-реєстрацію у спеціальній Google-формі, доступній за посиланням.

Видача відбуватиметься на складі, розташованому за адресою: місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 7.

Дістатися до місця можна громадським транспортом — тролейбусами №10 або №4, а також маршрутками №8 чи №4. Вийти слід на зупинці вулиця Пацаєва («КрейзіЛенд»), після чого перейти дорогу до Ровенського кладовища та пройти вздовж Алеї Героїв у напрямку вулиці Автолюбителів, 7.

Організатори наголошують, що під час отримання гуманітарної допомоги необхідно мати при собі паспорт у оригіналі.

Захід проводиться з метою підтримки місцевих жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах, і є частиною ширшої програми соціальної допомоги населенню.

